Моуринью, Аллегри и Хаби Алонсо могут сменить Зидана во главе «Реала»

Руководство «Реала» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает AS. Источник называет несколько кандидатов ему на замену, которые могут быть приглашены президентом клуба Флорентино Пересом.

В списке фигурирует бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, также может быть приглашен экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Называется даже имя бывшей звезды «Реала» Хаби Алонсо.