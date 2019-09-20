Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

Моуринью, Аллегри и Хаби Алонсо могут сменить Зидана во главе «Реала»

13:37
Теги:

Руководство «Реала» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает AS. Источник называет несколько кандидатов ему на замену, которые могут быть приглашены президентом клуба Флорентино Пересом.

В списке фигурирует бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, также может быть приглашен экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Называется даже имя бывшей звезды «Реала» Хаби Алонсо.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир