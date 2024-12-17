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Мостовой: «Сельта» может поставить мне памятник в Виго»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что «Сельта» может поставить ему памятник на стадионе в испанском городе Виго.

«Сельта» по-прежнему может поставить мне памятник в Виго. Это история была и до сих пор существует. Памятник должны были поставить еще в те времена, когда я играл в Испании. Просто тогда в городе поменялась власть, и установку памятника отложили. А сейчас идет реконструкция стадиона. По последней информации, которую я слышал, возле новой арены и должны установить памятник», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

56-летний специалист выступал за «Сельту» с 1996 года по 2004 год. В 286 встречах в составе испанского клуба Мостовой забил 72 гола и отдал 37 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
ФК Сельта
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
6
 Вильярреал 16 7 5 4 28-27 26
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
13
 Р. Вальекано 16 5 5 6 18-19 20
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
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 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
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 Валенсия 15 2 4 9 13-23 10
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Алавес – Мальорка
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Осасуна – Вальядолид
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3.11 16:00
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