Мостовой считает, что Захаряну не нужно уходить из «Реал Сосьедад»

Бывший футболист «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не должен покидать клуб.

В четверг Захарян отдал голевую передачу в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против датского «Мидтьюлланна» (5:2). Для него эта игра стала третьей в текущем сезоне.

«Несколько дней назад обсуждали, что Арсен не играет, предлагали вернуться в Россию, но это бессмысленно, ведь он уехал в один из сильнейших чемпионатов, в хорошую команду, где есть конкуренция, — цитирует Мостового ТАСС. — Но, к сожалению, были травмы, а от этого никто не застрахован, но смысл что-то менять, если он получает игровое время, он много пропустил, но его все равно выпускают. Если бы не выпускали, то можно было бы о чем-то говорить, в любом случае он будет получать там игровое время. Парню чуть больше 20 лет, контракт на долгое время, тренируйся, получай удовольствие, единственное, что требуется, — не получать травм».