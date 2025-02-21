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21 февраля 2025, 14:45

Мостовой считает, что Захаряну не нужно уходить из «Реал Сосьедад»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший футболист «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой считает, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не должен покидать клуб.

В четверг Захарян отдал голевую передачу в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против датского «Мидтьюлланна» (5:2). Для него эта игра стала третьей в текущем сезоне.

«Несколько дней назад обсуждали, что Арсен не играет, предлагали вернуться в Россию, но это бессмысленно, ведь он уехал в один из сильнейших чемпионатов, в хорошую команду, где есть конкуренция, — цитирует Мостового ТАСС. — Но, к сожалению, были травмы, а от этого никто не застрахован, но смысл что-то менять, если он получает игровое время, он много пропустил, но его все равно выпускают. Если бы не выпускали, то можно было бы о чем-то говорить, в любом случае он будет получать там игровое время. Парню чуть больше 20 лет, контракт на долгое время, тренируйся, получай удовольствие, единственное, что требуется, — не получать травм».

Источник: ТАСС
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Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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