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Мостовой считает, что наверняка вошел бы в список топ-100 лучших игроков в истории ла лиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой заявил, что наверняка вошел бы в список топ-100 лучших игроков в истории ла лиги.

«Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я, однозначно, попал бы в него. Карпин и Онопко? Думаю, тоже могли бы. По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет. Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы», — приводит слова Мостового Sport24.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он забил 70 голов и сделал 22 результативные передачи в 277 матчах за команду. Он также провел один матч за «Алавес», за который забил один мяч.

Ранее с сайт FourFourTwo включил Андрея Канчельскиса в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-587772-mostovoy-yaby-odnoznachno-popal-v-top-100-igrokov-v-istorii-la-ligi-karpin-i-onopko-tozhe-mogliby
Александр Мостовой
Футбол
ФК Сельта
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3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
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6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
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9
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10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
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