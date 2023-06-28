Мостовой считает, что Модрич все сделал правильно, продлив контракт с «Реалом»
Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал новость о продлении контракта полузащитника Луки Модрича с «Реалом». Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.
«По нему видно, что он еще в полном порядке. Ему давали просто иногда отдохнуть — и все. Мастерство у него запредельное. У Модрича есть все, что должно быть у великого мастера. Думаю, года через два Лука уже поедет к саудитам или в Америку. А пока силы у него есть, все правильно, что остался играть на высочайшем уровне.
У «Реала» уже началась перестройка. Многие сейчас уходят. Но Модрич будет получать свое время. Он заслуживает играть. Думаю, что у него отличный диалог с Анчелотти", — цитирует Мостового «Евро Футбол».
Модрич выступает за «сливочных» с 2012 года. Он трижды выигрывал испанскую ла лигу и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов.
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2
|Реал
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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|0-0
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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