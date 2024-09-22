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Мостовой: «Не рассматриваю стажировку в «Сельте» из-за логистики, туда лететь 20 часов»

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Александр Мостовой.
Фото Global Look Press

Экс-игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не хочет проходить тренерскую стажировку в одном из испанских клубов.

«Я не то что легенда «Сельты» — а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелетами и переездами. Даже в Лиге чемпионов уже люди начинают жаловаться. Скоро футболисты начнут в самолете переодеваться, потом выходить на поле, а уже вновь в самолете мыться и лететь обратно.

Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в «Сельте» — логистика. Лететь 20 часов — тяжело. Но если поступит предложение и скажут: «Алекс, давай приезжай», то, может, плюну на все и поеду. А пока из команды не общались со мной. Там всего два человека осталось, с кем я играл. Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут», — цитирует Мостового Sport24.

Ранее экс-футболист заявил «СЭ», что говорил с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем по поводу прохождения стажировки в московской команде.

Россиянин выступал в «Сельте» с 1996 по 2004 год, провел 277 матчей и забил 71 гол. В настоящее время 56-летний Мостовой проходит обучение в академии РФС на тренерскую лицензию, которое подразумевает обязательную стажировку в профессиональном клубе.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
ФК Сельта
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1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
4
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
7
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
8
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
9
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
10
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
11
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
12
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
13
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
14
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
18
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
19
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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Алавес – Севилья
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Вальядолид – Р. Сосьедад
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Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
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