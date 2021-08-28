Мориба договорился о переходе из «Барселоны» в «Лейпциг»

Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба может продолжить карьеру в чемпионате Германии. У футболиста есть предложение от «Лейпцига», и Мориба согласовал с клубом условия личного соглашения, сообщает Sport.es.

Представители Мориба ведут переговоры с руководством каталонцев и немецкого клуба, чтобы завершить трансфер. «Барса» хочет получить компенсацию в размере 15 миллионов евро.

Ранее «Барса» отклонила предложение «Лейпцига» в размере 8 млн евро. Агенты 18-летнего Мориба убеждают немецкую команду увеличить предложение.

Отмечается, что «Барселона» знает о договоренности Мориба с «Лейпцигом» по условиям личного контракта. Если сделка не будет оформлена, испанская команда рискует допустить уход футболиста через год свободным агентом.