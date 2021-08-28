Мориба договорился о переходе из «Барселоны» в «Лейпциг»
Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба может продолжить карьеру в чемпионате Германии. У футболиста есть предложение от «Лейпцига», и Мориба согласовал с клубом условия личного соглашения, сообщает Sport.es.
Представители Мориба ведут переговоры с руководством каталонцев и немецкого клуба, чтобы завершить трансфер. «Барса» хочет получить компенсацию в размере 15 миллионов евро.
Ранее «Барса» отклонила предложение «Лейпцига» в размере 8 млн евро. Агенты 18-летнего Мориба убеждают немецкую команду увеличить предложение.
Отмечается, что «Барселона» знает о договоренности Мориба с «Лейпцигом» по условиям личного контракта. Если сделка не будет оформлена, испанская команда рискует допустить уход футболиста через год свободным агентом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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