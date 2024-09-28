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Морьентес назвал фаворита на получение «Золотого мяча»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес рассказал, кого считает фаворитами на получение «Золотого мяча».

«Я думаю, что «Золотой мяч» отдадут Винисиусу, и это более чем заслуженно. Если бы его отдали Карвахалю или Беллингему, это тоже было бы заслуженно. Или Родри. «Золотой мяч» очень субъективны, а голы решают многое. Непривычно видеть с ним таких игроков, как Фабио Каннаваро. Очевидно за талант награждают полузащитников, нападающих, бомбардиров», — цитирует Морьентеса AS.

24 сентября испанская Marca сообщила, что «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 получит Винисиус. Церемония вручения награды пройдет 28 октября в Париже в театре «Шатле».

Фернандо Морьентес
Футбол
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 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
6
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
7
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
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 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
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 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
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Вальядолид – Мальорка
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Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
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 - : -
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 - : -
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