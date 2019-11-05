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Новости   //    Футбол   //    Испания

Морьентес готов поработать в России

08:03
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Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» отметил, что намерен продолжать тренерскую карьеру. Он готов рассмотреть предложения из России.

— Будете ли вы продолжать свою тренерскую карьеру (последний клуб, которым руководил Морьентес, — «Фуэнлабрада» в сезоне-2015/16)?

— Конечно. Я с удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели.

— Готовы рассмотреть предложения из России?

— Да, мне было бы интересно поработать за рубежом

— Наставником сборной Испании стал Роберт Морено, который до этого никогда не работал главным тренером. Верите в его потенциал?

— Роберт много лет провел с Луисом Энрике в больших клубах как ассистент. Поэтому у него такое же понимание игры, философия, такой же взгляд на развитие футбола, как у Энрике. И если у Морено формально не было должности главного тренера в сильном клубе, это не значит, что он не способен вывести нашу национальную команду на новый уровень. К тому же не всегда тот или иной опыт гарантирует результат. При Морено Испания играет в очень классный футбол. Хочу пожелать ему только удачи.

Дополнительная информация

https://iz.ru/929145/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/golovinu-nado-ostavatsia-v-monako

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