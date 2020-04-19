Мората сожалеет, что выступал за «Реал» и «Хетафе»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что сожалеет об игре за «Реал» и «Хетафе». 27-летний экс-игрок «Ювентуса» и «Челси» успел выступить на молодежном уровне за три клуба из Мадрида.

— Еще в детстве я играл за «Атлетико», — цитирует A Bola Морату. — Когда вырос, стал чувствовать, что в футболе что-то меняется. Поэтому решил перебраться в «Хетафе» на сезон. А потом перешел в «Реал». Сожалею о том, что носил форму двух других испанских команд, кроме «Атлетико».