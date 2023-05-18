Мората отреагировал на слухи о возможном переходе в «Милан»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората отреагировал на слухи о своем возможном переходе в «Милан».

«Слухи о моем переходе в «Милан»? Клянусь, я ничего об этом не слышал. У меня есть контракт, по которому я остаюсь в «Атлетико» до 30 июня 2024 года, а мой агент мне ничего не говорил. По крайней мере, пока что», — цитирует Морату Tuttosport.

Мората выступал за «Ювентус» дважды — с 2014 по 2016 и с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне 30-летний испанец провел 42 матча за «матрасников», в которых забил 15 голов и отдал 3 ассиста.