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Мората назвал боссом Черышева и обнял его после матча «Валенсия» — «Атлетико»

15 февраля 2020, 23:53
Альваро Мората (слева) и Денис Черышев. Фото instagram.com
Альваро Мората (слева) и Денис Черышев. Фото instagram.com
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Форвард «Атлетико» Альваро Мората после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2) опубликовал в своем Instagram сторис с российским полузащитником «летучих мышей» Денисом Черышевым.

«You = boss», — подписал фото Мората. Вингер «Валенсии» сделал репост этой фотографии к себе на страницу Instagram

29-летний Черышев и 27-летний Мората ранее выступали вместе за «Реал».

Альваро Мората (слева) и Денис Черышев. Фото instagram.com
Альваро Мората (слева) и Денис Черышев. Фото instagram.com
Валенсия — Атлетико

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