Форвард «Атлетико» Альваро Мората после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2) опубликовал в своем Instagram сторис с российским полузащитником «летучих мышей» Денисом Черышевым.

«You = boss», — подписал фото Мората. Вингер «Валенсии» сделал репост этой фотографии к себе на страницу Instagram

29-летний Черышев и 27-летний Мората ранее выступали вместе за «Реал».