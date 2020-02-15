Мората назвал боссом Черышева и обнял его после матча «Валенсия» — «Атлетико»
15 февраля 2020, 23:53
Форвард «Атлетико» Альваро Мората после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2) опубликовал в своем Instagram сторис с российским полузащитником «летучих мышей» Денисом Черышевым.
«You = boss», — подписал фото Мората. Вингер «Валенсии» сделал репост этой фотографии к себе на страницу Instagram
29-летний Черышев и 27-летний Мората ранее выступали вместе за «Реал».
Альваро Мората (слева) и Денис Черышев. Фото instagram.com
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