Мончи считает, что «Реал» не был похож на команду, проигравшую «ПСЖ»
05:14
Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в 6-м туре чемпионата Испании.
— Мы увидели отличный «Реал», — цитирует Marca Мончи. — Это была команда, которая выступала на очень высоком уровне, совсем не похожем на тот, что был в среду. Эта команда создана для побед, она провела очень хорошую игру.
Первое поражение? Это очень длинный сезон. Мы довольны тем, что делает команда.
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