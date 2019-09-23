Мончи считает, что «Реал» не был похож на команду, проигравшую «ПСЖ»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в 6-м туре чемпионата Испании.

— Мы увидели отличный «Реал», — цитирует Marca Мончи. — Это была команда, которая выступала на очень высоком уровне, совсем не похожем на тот, что был в среду. Эта команда создана для побед, она провела очень хорошую игру.

Первое поражение? Это очень длинный сезон. Мы довольны тем, что делает команда.

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