Мончи может вернуться в "Севилью"

Испанец Рамон Родригес Мончи, который покинул пост спортивного директора "Ромы", может вернуться в "Севилью", информирует Football Italia.

Ранее сообщалось, что 50-летний руководитель продолжит карьеру в "Арсенале". Однако президент "Севильи" Хосе Кастро уверен, что вместо этого Мончи вернется в испанский клуб.

На данный момент пост спортивного директора "Севильи" занимает Хоакин Капаррос.

– Хоакин уйдет со своей должности и может стать тренером. "Севилья" работает над тем, чтобы найти нового спортивного директора, – отметил Кастро. – Мончи – лучший выбор, поэтому мы начали переговоры. Нужно согласовать наши будущие планы. Обе стороны настроены оптимистично.

Напомним, что Мончи занимал пост спортивного директора "Севильи" с 2000 по 2017 год.