«Мои уважения и восхищения, Лео». Пуйоль поддержал Месси

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о сложившейся ситуации в клубе. Лидер команды Лионель Месси намерен покинуть каталонцев и расторгнуть контракт.

— Мои уважения и восхищения, Лео. Полностью и во всем тебя поддерживаю, мой друг, — написал Пуйоль в Twitter.

Respeto y admiraci?n, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Отмечается, что Месси воспользуется пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Решение он озвучил руководству клуба.

Месси выступает в «Барселоне» с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре (в среднем 0,86) и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Он — шестикратный обладатель «Золотого мяча».