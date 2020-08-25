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«Мои уважения и восхищения, Лео». Пуйоль поддержал Месси

21:31
Карлес Пуойль и Лионель Месси. Фото Reuters
Карлес Пуойль и Лионель Месси. Фото Reuters
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Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о сложившейся ситуации в клубе. Лидер команды Лионель Месси намерен покинуть каталонцев и расторгнуть контракт.

— Мои уважения и восхищения, Лео. Полностью и во всем тебя поддерживаю, мой друг, — написал Пуйоль в Twitter.

Отмечается, что Месси воспользуется пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Решение он озвучил руководству клуба.

Месси выступает в «Барселоне» с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре (в среднем 0,86) и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Он — шестикратный обладатель «Золотого мяча».

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