"Мои действия понятны". Зидан - об отсутствии Бэйла в заявке

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча с "Реалом Сосьедад" (1:3) в 37-м туре чемпионата Испании ответил на вопрос о том, почему в заявку на игру.

- Бэйл? Мои действия понятны. Посмотрим, что будет на следующей неделе и что случится в следующем сезоне, - цитирует Зидана Marca. - Физически он в норме. Браим Диас? Он сыграл хорошо. Это молодой и интересный игрок. У него было игровое время, и он хорошо сыграл в отведенные минуты. Второй тайм был очень сложным, но даже вдесятером у нас были моменты. Обидно, потому что мы сыграли хорошо и могли забить даже в меньшинстве.

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