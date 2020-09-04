«Мое время в «Барсе» прошло». Месси давно сообщил руководству о желании уйти

Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что давно задумался о том, чтобы покинуть клуб. Однако он проведет в Каталонии еще один сезон, так как «Барса» не собирается отпускать игрока, а сам Месси не хочет доводить ситуацию до судебных разбирательств.

— Я говорил о том, что намерен уйти, на протяжении всего года, — цитирует Месси Goal.com. — Давно предупреждал президента. Я считаю, что настало время что-то поменять.

Думаю, что клубу нужно омолаживать состав. И полагаю, что мое время в «Барсе» прошло. Горько такое говорить, так как я хотел закончить в этом клубе карьеру.

Это был сложный год. Я пережил много негативных эмоций на тренировках, в играх и в раздевалке. Все стало слишком сложно. И я посчитал, что пришло время сделать шаг вперед.

Результат матча с «Баварией» не повлиял на мое решение. Я давно думал об этом.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».