Модричу предложили 50 миллионов евро в Саудовской Аравии за два года

Полузащитнику «Реала» Луке Модричу предлагают 50 миллионов евро по контракту в Саудовской Аравии.

По данным AS, футболист хотел бы остаться в Мадриде, но переговоров о продлении соглашения пока нет. В то же время хорвату поступило предложение с Аравийского полуострова. В Саудовской Аравии готовы дать Модричу 50 миллионов евро после уплаты налогов за два года. 25 миллионов в год — это вдвое больше тех денег, которые хорват зарабатывает в «Реале».

Контракт 37-летнего игрока с испанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 26 матчей, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Он выступает за «Реал» с 2012 года.