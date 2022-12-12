Модрич заявил, что мечтает завершить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру.

«Я хотел бы завершить карьеру в «Реале». Это моя мечта», — цитирует футболиста El Chiringuito.

Действующий контракт 37-летнего хорвата с «королевским клубом» рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия