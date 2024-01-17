Модрич выиграл суд на 3,5 миллиона евро у налоговой полиции Испании

Полузащитник «Реала» Лука Модрич выиграл суд у налоговой полиции Испании, сообщает Marca со ссылкой на El Mundo.

В 2018 году футболиста приговорили к 8 годам тюрьмы условно, а также обязали выплатить 1,2 миллиона евро. Футболиста обвиняли по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании с 2012 по 2014 год. Как сообщает источник, Модрич оспорил факт нарушений в этот период.

Хорватский полузащитник утверждал, что в 2012 году он не являлся налоговым резидентом Испании, так как летом только перешел в «Реал» из «Тоттенхэма». Суд согласился с аргументом футболиста, признав, что на тот момент часть его активов находилась в Великобритании.

Также налоговая полиция подозревала, что в 2013 и 2014 годах футболистом были произведены выплаты агентам от своего имени. Суд постановил, что данные выплаты предназначались за услуги специалистов, оказанные мадридскому клубу. Отмечается, что санкции в отношении Модрича уже аннулированы. Также ему выплатят сумму в размере 3,5 миллиона евро.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Вместе с командой 38-летний футболист трижды выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка страны и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.