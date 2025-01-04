Модрич вошел в первую десятку игроков по сыгранным матчам за «Реал»

Перенесенный матч 12-го тура ла лиги против «Валенсии» стал для полузащитника «Реала» Луки Модрича 561-м в за мадридскую команду. Он вошел в топ-10 игроков в истории клуба по сыгранным матчам.

39-летний хорват вышел на поле на замену на 80-й минуте, когда «Реал» проигрывал вдесятером 0:1. На 85-й минуте он сравнял счет.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.