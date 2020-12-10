Модрич в ноябре просил Зидана дать ему больше игрового времени. Тренер послушал

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в ноябре высказывал недовольство количеством игрового времени, сообщает Marca. По данным источника, хорват обратился к главному тренеру Зинедину Зидану: «Я играю лучше, когда провожу несколько матчей подряд, а не когда мне дают отдыхать».

После этого обладатель «Золотого мяча» вышел в семи матчах подряд, и его игра стала больше устраивать Зидана.

В нынешнем сезоне Модрич провел 17 матчей и забил 2 мяча за «Реал».