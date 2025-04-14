Модрич станет миноритарным владельцем «Суонси»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич станет миноритарным владельцем «Суонси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка уже согласована. При этом она не повлияет на карьеру 39-летнего хорвата, он хочет продолжать играть за «Реал».

После 42 туров «Суонси» с 54 очками занимает 12-е место в турнирной таблице английского чемпионшипа. С 2011 по 2018 годы команда выступала в АПЛ.