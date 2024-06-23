Модрич станет капитаном «Реала» после ухода Начо
Полузащитник Лука Модрич станет новым капитаном «Реала» после ухода защитника Начо Фернандеса, сообщает журналист Мигель Анхель Диас в соцсети Х (ранее Twitter).
По данным источника, вице-капитаном мадридцев станет правый защитник Даниэль Карвахаль.
Ранее сообщалось, что Начо может продолжить карьеру в клубах МЛС или Саудовской Аравии. Футболиста хотят подписать «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия».
Модрич в ближайшее время может продлить контракт с «Реалом».
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