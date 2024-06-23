Модрич станет капитаном «Реала» после ухода Начо

Полузащитник Лука Модрич станет новым капитаном «Реала» после ухода защитника Начо Фернандеса, сообщает журналист Мигель Анхель Диас в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, вице-капитаном мадридцев станет правый защитник Даниэль Карвахаль.

Ранее сообщалось, что Начо может продолжить карьеру в клубах МЛС или Саудовской Аравии. Футболиста хотят подписать «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия».

Модрич в ближайшее время может продлить контракт с «Реалом».