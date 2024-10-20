Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории мадридского клуба.

Хорват сыграл в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:1) в возрасте 39 лет и 40 дней. Он побил рекорд Ференца Пушкаша, который в 1966 году сыграл последний матч за «Реал», когда ему было 39 лет и 36 дней.

В текущем сезоне Модрич провел 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.