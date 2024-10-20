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Сегодня, 01:17

Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Реала»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории мадридского клуба.

Хорват сыграл в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (2:1) в возрасте 39 лет и 40 дней. Он побил рекорд Ференца Пушкаша, который в 1966 году сыграл последний матч за «Реал», когда ему было 39 лет и 36 дней.

В текущем сезоне Модрич провел 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Лука Модрич
ФК Реал
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 Реал 10 7 3 0 21-7 24
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 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
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5
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6
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
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