Модрич стал самым возрастным игроком в истории класико

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории матчей команды против «Барселоны».

26 октября мадридцы на своем поле крупно проиграли каталонцам — 0:4. Хорватский полузащитник вышел на замену на 63-й минуте. На момент игры хорватскому хавбеку было 39 лет и 47 дней.

Таким образом, Модрич стал самым возрастным игроком в истории класико, побив рекорд экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса, который сыграл против «Реала» в 38 лет и 318 дней.