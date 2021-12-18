Модрич сдал отрицательный тест на ковид, но пропустит матч с «Кадисом»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник команды Лука Модрич выздоровел от коронавируса.
На днях 36-летний хорват сдал положительный тест на Covid-19. Тем не менее, Модрич не примет участие в матче чемпионата Испании против «Кадиса», который пройдет в Мадриде 19 декабря.
«Модрич не тренировался. Его тест показал отрицательный результат, но у него нет сил и был жар. Завтра он точно не сыграет», — цитирует Анчелотти Real Madrid Info.
В этом сезоне Модрич провел 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач.
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