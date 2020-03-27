Модрич рассматривает предложение от клуба Бекхэма

Никто в «Реале» не знает, останется ли полузащитник Лука Модрич в команде, сообщает Marca. Нынешний контракт хорвата рассчитан до лета этого года. У игрока есть предложение от «Интер Майами», владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Клуб дебютирует в MLS в этом сезоне.

34-летний обладатель «Золотого мяча» в текущем сезоне провел 30 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач, а также получил красную карточку.