Модрич пропустит матч с «Гранадой» из-за дискомфорта в ноге

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пропустит матч 15-го тура чемпионата Испании из-за мышечной перегрузки, сообщает Marca.

По данным источника, хорват пропустил сегодняшнюю тренировку из-за дискомфорта в левой ноге. Завтра, 22 декабря, футболист пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известна степень тяжести его повреждения.

23 декабря «Реал» сыграет с «Гранадой» в чемпионате Испании. Начало — в 21.45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист повел 14 матчей в ла лиге, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.