Модрич призвал уважать образ жизни Бэйла

Полузащитник «Реала» Лука Модрич выступил в поддержку одноклубника Гарета Бэйла. Валлиец подвергается критике за свою игру, закрытость и замкнутый образ жизни.

— Мы с Бэйлом похожи, — цитирует Goal Модрича. — Мы скромны и неразговорчивы. Бэйл прекрасно понимает и говорит по-испански. В раздевалке хорошая атмосфера, он со всеми ладит. Ему нравится в Мадриде, нравится играть в самом большом клубе в мире. У каждого человека свой образ жизни, и это нужно уважать.