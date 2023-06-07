Модрич подписал новый контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич уже подписал новый контракт с «Реалом», сообщило HINA (Хорватское информационное агентство) со ссылкой на анонимный источник в клубе.

Новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано до 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил Модричу контракт на 3 года.

В текущем сезоне Модрич провел 51 матч во всех турнирах, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.