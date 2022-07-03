Модрич о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Он поступил так, как поступил, мы не собираемся распинать Килиана за это»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форварда Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
Ожидалось, что 23-летний француз покинет парижский клуб на правах свободного агента этим летом и перейдет в «Реал», однако футболист решил остаться во Франции.
«Мбаппе поступил так, как поступил, ему жить с этим решением. Жизнь на этом не останавливается. Мы все думали, что Килиан перейдет к нам, этого не произошло — и что теперь? В любом случае, мы не собираемся распинать Мбаппе за его решение.
Килиан — замечательный футболист, но, как я считаю, ни один футболист не может быть важнее клуба. «Реал» — величайшая команда, статус которой выше, чем у любого игрока, и так будет всегда. А что касается Мбаппе — никто не знает, что произойдет через 3 или 4 года. Покажет только время», — приводит Sportske слова Модрича.
В конце мая Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.
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4
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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