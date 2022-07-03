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Модрич о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Он поступил так, как поступил, мы не собираемся распинать Килиана за это»

Модрич оценил решение Мбаппе отказать «Реалу» и остаться в «ПСЖ»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форварда Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Ожидалось, что 23-летний француз покинет парижский клуб на правах свободного агента этим летом и перейдет в «Реал», однако футболист решил остаться во Франции.

«Мбаппе поступил так, как поступил, ему жить с этим решением. Жизнь на этом не останавливается. Мы все думали, что Килиан перейдет к нам, этого не произошло — и что теперь? В любом случае, мы не собираемся распинать Мбаппе за его решение.
Килиан — замечательный футболист, но, как я считаю, ни один футболист не может быть важнее клуба. «Реал» — величайшая команда, статус которой выше, чем у любого игрока, и так будет всегда. А что касается Мбаппе — никто не знает, что произойдет через 3 или 4 года. Покажет только время», — приводит Sportske слова Модрича.

В конце мая Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Лука Модрич
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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