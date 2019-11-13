Модрич обошел Месси и Роналду в борьбе за Golden Foot

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал обладателем награды Golden Foot, вручаемой игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола. 34-летний хорват обошел в борьбе за данную награду Лионеля Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Тиагу Силву («ПСЖ»), Серхио Рамоса («Реал»), Уэйна Руни («Ди Си Юнайтед»), «Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберта Левандовского («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус») и Жерара Пике («Барселона»).

Прошлые обладатели приза Golden Foot:

2003 — Роберто Баджо (Италия)

2004 — Павел Недвед (Чехия)

2005 — Андрей Шевченко (Украина)

2006 — Роналдо (Бразилия)

2007 — Алессандро Дель Пьеро (Италия)

2008 — Роберто Карлос (Бразилия)

2009 — Роналдинью (Бразилия)

2010 — Франческо Тотти (Италия)

2011 — Райан Гиггз (Уэльс)

2012 — Златан Ибрагимович (Швеция)

2013 — Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

2014 — Андрес Иньеста (Испания)

2015 — Самюэль Это'О (Камерун)

2016 — Джанлуиджи Буффон (Италия)

2017 — Икер Касильяс (Испания)

2018 — Эдинсон Кавани (Уругвай)