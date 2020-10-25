Модрич не рассматривает возможность возвращения в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, что не рассматривает возможность возвращения в «Тоттенхэм».

— Я слишком стар для возвращения, — приводит FourFourTwo слова Модрича. — У меня остался еще один год по контракту с «Реалом», посмотрим, что будет дальше. Я чувствую себя хорошо и хочу выступать еще несколько лет. Сейчас я сосредоточен на игре за «Реал» и целях на сезон. После этого мы с руководством все обсудим и примем лучшее решение для обеих сторон.

Модрич выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год, после чего перешел в «Реал».