Модрич не может договориться о продлении контракта с «Реалом»

Полузащитник Лука Модрич может летом покинуть «Реал». У футболиста истекает срок действия нынешнего контракта, а стороны никак не могут прийти к соглашению, сообщает Marca.

Сам 36-летний хорват хотел бы остаться в Мадриде, но переговоры продвигаются очень тяжело.

Хавбек знает, что руководство каждый сезон будет предлагать ему новый контракт сроком на год. Такова политика клуба в отношении возрастных футболистов.

В сезоне-2021/22 Модрич сыграл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач.