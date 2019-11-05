Модрич купил бронзового муравья за пять тысяч евро

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич приобрел скульптуру муравья из бронзы длиной 60 сантиметров. 34-летний футболист последовал примеру капитана и защитника мадридцев Серхио Рамоса. Стоимость муравья составляет 5 тысяч евро.

Ранее в сети появилось фото Рамоса с бронзовым муравьем. Испанец является поклонником данного современного искусства. Защитник «Реала» приобрел скульптуру в феврале.

Una hormiga de bronce pulido, el regalazo de @SergioRamos a Pablo Motos #SergioRamosEH pic.twitter.com/s5RS36U7AD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 4, 2019

Бронзовых муравьев создает лондонский художник Ishiw?t, который планиурет в определенный день собрать все экземпляры вместе с владельцами в одном месте.