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Модрич купил бронзового муравья за пять тысяч евро

18:59
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Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич приобрел скульптуру муравья из бронзы длиной 60 сантиметров. 34-летний футболист последовал примеру капитана и защитника мадридцев Серхио Рамоса. Стоимость муравья составляет 5 тысяч евро.

Ранее в сети появилось фото Рамоса с бронзовым муравьем. Испанец является поклонником данного современного искусства. Защитник «Реала» приобрел скульптуру в феврале.

Бронзовых муравьев создает лондонский художник Ishiw?t, который планиурет в определенный день собрать все экземпляры вместе с владельцами в одном месте.

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