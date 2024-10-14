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Модрич хочет продлить контракт с «Реалом» еще на один год

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лука Модрич.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не собирается завершать карьеру по окончании сезона-2024/25, утверждает журналист Хосе Феликс Диас.

По данным источника, 39-летний хорват хочет доказать свою важность для команды и рассчитывает продлить контракт с мадридским клубом еще на один год.

Также футболист допускает, что может принять участие в чемпионате мира-2026, и к этому моменту он хочет быть игроком «Реала».

Модрич выступает за «Королевский клуб» с августа 2012 года. В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 12 матчах команды во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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