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Младший сын Симеоне может оказаться в «Атлетико»

19:06
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Младший сын главного тренер «Атлетико» Диего Симеоне — Джулиано — может оказаться в академии мадридского клуба. 16-летний футболист намерен переехать в Испанию, сообщает Marca.

Сейчас Симеоне-младший выступает за академию «Ривер Плейта». Он живет в Буэнос-Айресе вместе со своей матерью, бывшей женой Диего Симеоне.

У Симеоне, помимо Джулиано, есть еще два сына. Самый старший — 24-летний Джованни выступает за «Кальяри» в серии А. Средний сын — 21-летний Джунлука защищает цвета «Ибицы», которая выступает в третьем по силе испанском дивизионе.

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