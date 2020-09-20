Миралем Пьянич: «Куман придал мне уверенности в себе»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич рассказал о работе с главным тренером «сине-гранатовых» Роналдом Куманом.

— Куман придал мне уверенности в себе, сказал быть собой, — приводит Marca слова Пьянича. — Команда упорно работает, готовится к первому матчу в сезоне. У меня хорошие ощущения, я думаю, что мы готовы. Что касается моего дебюта за «Барселону», то мне хотелось бы, чтобы это произошло при болельщиках.

«Барселона» проведет первый матч в сезоне-2020/21 27 сентября против «Вильярреала».