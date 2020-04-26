Минздрав Испании считает, что футбол не возобновится до лета

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья считает, что футбольные матчи в стране не будут возобновлены до лета. Соревнования в Испании были приостановлены из-за пандемии коронавируса 12 марта.

— Безрассудно говорить, что футбол вернется до лета, — цитирует AP Сальвадора Илью. — Мы продолжаем следить за эволюцией вируса. Рекомендации покажут, как жизнь сможет вернуться в разных сферах деятельности.

По данным Worldometers, в мире выявлено 2 977 188 случаев заражения коронавирусом. 206 139 человек умерли, 874 587 выздоровели. Испания — одна из наиболее пострадавших стран. В ней зафиксировано 226 629 случаев заражения, 23 190 случаев стали летальными.