Минздрав Испании рассматривает возможность возвращения болельщиков на стадионы, сообщает Reuters.

Координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон заявил, что регионы Испании, в которых начнется третий этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом, могут начать проводить матчи в присутствии зрителей на трибунах, однако отметил, что это может быть запрещено по спортивному принципу.

Симон обсудил вопрос во время онлайн-конференции Минздрава и Министерства спорта Испании. В заседании принимали четыре футболиста ла лиги, среди которых были Жерар Пике из «Барселоны» и Коке из «Атлетико». Игроки отметили, что нельзя допускать фанатов на трибуны, пока всем клубам не будет разрешено пускать зрителей на стадионы.

Третий этап снятия ограничений в Испании начнется 8 июня, он затронет большинство регионов, за исключением Мадрида, Барселоны и нескольких провинций области Кастилия-Леон.