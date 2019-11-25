Милота вечера. Месси играет со своим младшим сыном

Жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в сториз своего Instagram выложила новое видео. На нем лидер каталонцев играет со своим младшим сыном Чиро.

? Leo Messi y su hijo Ciro pic.twitter.com/vYQiCX0osJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 24, 2019

В 12 матчах на счету 32-летнего нападающего 9 голов и 6 результативных передач.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр