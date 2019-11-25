Милота вечера. Месси играет со своим младшим сыном
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Жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в сториз своего Instagram выложила новое видео. На нем лидер каталонцев играет со своим младшим сыном Чиро.
? Leo Messi y su hijo Ciro pic.twitter.com/vYQiCX0osJ— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 24, 2019
В 12 матчах на счету 32-летнего нападающего 9 голов и 6 результативных передач.
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