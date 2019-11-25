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Милота вечера. Месси играет со своим младшим сыном

01:37
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Жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в сториз своего Instagram выложила новое видео. На нем лидер каталонцев играет со своим младшим сыном Чиро.

В 12 матчах на счету 32-летнего нападающего 9 голов и 6 результативных передач.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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