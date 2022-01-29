Милитау сможет сыграть за «Реал» в 1/4 финала Кубка Испании
Бразильская конфедерация футболаразрешила защитнику Эдеру Милитау досрочно вернуться в расположение «Реала». Игрок не сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Парагвай в следующий вторник.
Таким образом, Милитау сможет помочь «Реалу» сыграть против «Атлетика» в 1/4 финала Кубка Испании.
В случае с Винисиусом, Каземиру и Родригу, они останутся в сборной до среды, а затем им предстоит долгий перелет в Испанию, поэтому, скорее всего, не сыграют против «Атлетика».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|15
|5
|2
|47-20
|50
|
2
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Барселона
|21
|9
|8
|4
|32-23
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|21
|9
|7
|5
|22-21
|34
|
7
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
8
|Р. Вальекано
|21
|9
|4
|8
|27-22
|31
|
9
|Атлетик
|22
|7
|10
|5
|21-17
|31
|
10
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|7
|8
|22-27
|28
|
12
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
13
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|22
|4
|5
|13
|16-35
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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