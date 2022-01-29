Милитау сможет сыграть за «Реал» в 1/4 финала Кубка Испании

Бразильская конфедерация футболаразрешила защитнику Эдеру Милитау досрочно вернуться в расположение «Реала». Игрок не сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Парагвай в следующий вторник.

Таким образом, Милитау сможет помочь «Реалу» сыграть против «Атлетика» в 1/4 финала Кубка Испании.

В случае с Винисиусом, Каземиру и Родригу, они останутся в сборной до среды, а затем им предстоит долгий перелет в Испанию, поэтому, скорее всего, не сыграют против «Атлетика».