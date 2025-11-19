Милитао получил травму в матче с Тунисом

Защитник сборной Бразилии Эдер Милитао был заменен на 60-й минуте в товарищеском матче против Туниса (1:1). Игрок вернется в расположение «Реала».

По информации COPE, 27-летний бразилец испытывает дискомфорт в правой приводящей мышце. В среду игрок в Вальдебебасе пройдет медицинское обследование.