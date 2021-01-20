«Милан» ведет переговоры с «Барселоной» по Фирпо

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может стать игроком «Милана», сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, стороны ведут переговоры по этому поводу. Итальянский клуб является главным претендентом на игрока. «Барселона» готова отдать его в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро. «Милан» устроит сумма в 15 миллионов за полноценный трансфер.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барсу» и забил один мяч.