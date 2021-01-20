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«Милан» ведет переговоры с «Барселоной» по Фирпо

15:34
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Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо может стать игроком «Милана», сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, стороны ведут переговоры по этому поводу. Итальянский клуб является главным претендентом на игрока. «Барселона» готова отдать его в аренду с правом выкупа за 20 миллионов евро. «Милан» устроит сумма в 15 миллионов за полноценный трансфер.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барсу» и забил один мяч.

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