«Милан» сыграет с «Барселоной» за Кубок Гампера после отказа «Ромы»

«Милан» сыграет с «Барселоной» за Кубок Гампера, сообщает Diario Sport со ссылкой на радиостанцию RAC 1.

По информации источника, стороны находятся на финальном этапе переговоров.

Напомним, что «россонери» приняли предложение каталонского клуба, сделанное после отказа «Ромы» от выполнения уже согласованных обязательств.

В последний раз «Милан» играл во встрече за Кубок Гампера в 2010 году и уступили по пенальти.

В 2022-м игра состоится 6 августа.