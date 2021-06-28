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«Милан» согласовал с «Реалом» продление аренды Диаса

07:24
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Полузащитник «Реала» Браим Диас продолжит играть в аренде в «Милане», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы согласовали продление аренды 21-летнего футболиста. У «Реала» будет присутствовать опция возможного выкупа игрока за 30 миллионов евро. «Милан» может стать полноценным обладателем хавбека за 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету 7 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за команду.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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