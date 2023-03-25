«Милан» интересуется форвардом «Атлетико» Моратой
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, в руководство итальянского клуба считают Морату нападающим высокого уровня и планируют сделать по нему предложение в летнее трансферное окно.
Действующее соглашение испанца с «матрасниками» рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне он сыграл 26 матчей в чемпионате Испании, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.
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|
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|
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|
13
|Хетафе
|26
|7
|8
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|27-34
|29
|
14
|Севилья
|26
|7
|7
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|29-42
|28
|
15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|
18
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
19
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
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|
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|2
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|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|- : -
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|- : -
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
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|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
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|
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|
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