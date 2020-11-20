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«Милан» хочет арендовать Йовича у «Реала»

17:57
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Нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в Италии. В услугах футболиста заинтересован «Милан», который хочет арендовать 22-летнего серба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не впечатлен игрой форварда.

В текущем сезоне Йович принял участие в пяти матчах во всех турнирах. В рамках Лиги наций Йович сыграл в трех матчах за сборную Сербии, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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