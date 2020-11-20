«Милан» хочет арендовать Йовича у «Реала»
Нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в Италии. В услугах футболиста заинтересован «Милан», который хочет арендовать 22-летнего серба, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не впечатлен игрой форварда.
В текущем сезоне Йович принял участие в пяти матчах во всех турнирах. В рамках Лиги наций Йович сыграл в трех матчах за сборную Сербии, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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