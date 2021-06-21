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«Милан» готов завершить сделку по Диасу в ближайшие дни

07:27
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«Милан» в ближайшие дни намерен завершить сделку по полузащитнику «Реала» Браиму Диасу, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, руководство миланского клуба запланировало сделку по переходу игрока в команду на ближайшее время. «Милан» готов арендовать 21-летнего испанца с возможностью выкупа за 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету 7 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за команду.

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